"La valutazione se i leader siano piu' o meno all'altezza non puo' che essere rimessa al popolo. Gli italiani lo hanno stabilito e sono costanti in questo convincimento come dimostra il fatto che il consenso di questo governo e' tra i piu' alti di tutti i governi europei". Cosi' il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi gli chiede un commento sulle parole di Macron.