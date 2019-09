Conte: “Mi fido del Pd, sono responsabili. Salvini? Mai più con la Lega”

Governo, Conte: da Lega ad Mdp? Ho sentito un cambio di atmosfera nel Paese

Dopo gli intensi e importanti incontri di ieri con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente del Consiglio presidenziale della Libia Fayez al-Sarraj e i sindacati capitanati da Maurizio Landini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raccolto l’invito della festa di Mdp-Articolo1 all’ex Mattatoio di Roma. Prima di salire sul palco il premier Conte ha salutato i militanti seduti in platea e poi l'ex premier Massimo D'Alema, seduto in prima fila. “E’ stato un passaggio molto impegnativo dl punto di vista concettuale, non lo avrei neppure immagina, inutile nasconderlo. Nel giro di qualche settimana però ho sentito un cambio di atmosfera del Paese, che ha iniziato a ragionare in termini diversi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, interpellato da Enrico Mentana, in merito al cambio di maggioranza.

Governo, Conte: mia formazione di sinistra, cattolico democratico

“Sono stato sempre molto attento per formazione civica alla vita politica, la mia formazione è di sinistra nel cattolicesimo democratico. Anche quando ho parlato di immigrazione ho sempre ragionato rifuggendo la formula porti aperti o porti chiusi”.

Ue, Conte: sempre ragionato di europeismo non fideistico

“Ho sempre ragionato di europeismo non fideistico, nella consapevolezza però di essere inseriti in questo sistema”.

Migranti, Conte: problema non solo sbarchi, in Libia campi inaccettabili

“Non vedo le Ong come nemici del popolo, lo ho sempre detto. Ma il problema dell’immigrazione non è solo quello dello sbarco e ci impone di fare pressioni perché in Libia ci sono dei centri dove si vive in condizioni inaccettabili. Lo ho detto ieri anche al presidente al Sarraj”. “Prima - ha aggiunto - passavo i fine settimana al telefono a chiedere favori personali. Ora chiedo atti di sistema con un approccio europeo”.

Governo, Conte: mi fido del Pd, sono forza responsabile

“E’ un governo di Movimento-centrosinistra, lo dico per rispetto dei 5 Stelle, che sono proiettati in termini post ideologici. Io mi fido del Pd, è una forza che responsabilmente ha deciso di partecipare a questa esperienza di governo”.

Governo, Conte: mai più con la Lega va declinato ad infinito

“Va declinato all’infinito”. Lo ha detto il premier Giuseppe conte, ospite della festa di Mdp-Articolo 1 all’ex Mattatoio di Testaccio, rispondendo alla domanda di Enrico Mentana che gli chiedeva in che modo andasse declinata la sua dichiarazione di agosto scorso sul fatto che non voleva più governare con la Lega.

Governo, Conte: mai più sentito Salvini, opposizione faccia suo lavoro

“No. Non lo trovo una necessità. Che l'opposizione faccia il suo lavoro io farò il mio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo ad Enrico Mentana che gli chiedeva e avesse mai più sentito Salvini dopo la fine del governo giallo verde.