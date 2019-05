Conte: "Non mi sento commissariato da Salvini"

Dopo le elezioni europee di domenica e il conseguente ribaltamento degli equilibri all'interno del governo, il Primo ministro Conte partecipa al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles e incalzato dai cronisti dichiara: "Salvini ha sempre fatto parte delle forze che fanno parte del mio governo, perché dovrei sentirmi commissariato?" - E prosegue - "Non abbiamo ancora iniziato a discutere di manovra economica e non abbiamo ancora iniziato a discutere di riforma fiscale. Fatemi riprendere le fila del dialogo con le forze di maggioranza dopo la competizione elettorale riforma fiscale". Così il presidente del Consiglio sulle domande inerenti la proposta del leader leghista di destinare una flat tax da 30 miliardi. - E poi - “Adesso non è il momento di dire quale commissario, come, eccetera”, ma “abbiamo delle chance sicuramente per far recitare all'Italia il ruolo che merita” - e continua - “Abbiamo tutto l'interesse, abbiamo tutta la determinazione per rivendicare per l'Italia le posizioni che merita” - e conclude - “Adesso non è il momento di dire quale commissario, come, eccetera”, ma “abbiamo delle chance sicuramente per far recitare all'Italia il ruolo che merita, c'è tutto l'interesse. Abbiamo tutta la determinazione per rivendicare per l'Italia le posizioni che merita”, ha concluso Conte.