Conte: 'Ora maratona delle riforme. Gioco di squadra e impegno chiaro'

"Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri, ora parte la maratona delle riforme strutturali per cambiare davvero il Paese": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto il punto sui primi 100 giorni del suo governo. Quanto alla verifica di gennaio, per il premier sara' "un rilancio": "Stare appeso non e' nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati", ha insistito, "in soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie". Poi Conte ha avvertito le forze della maggioranza: "Le riforma strutturali che ci attendono richiedono gioco di squadra e massima determinazione, a perseguire l'interesse generale. Invitero' tutti ad abbracciare questo spirito e pretendero' da tutti un chiaro impegno".



L. elettorale: Conte, guardo al sistema tedesco - Sulla riforma della legge elettorale "c'e' un confronto parlamentare. Mi auguro solo che, se si dovesse andare verso il proporzionale, si riesca a consolidare il governo e la stabilita' delle legislature. Ci si puo' anche orientare in questa direzione, ma serve un'adeguata soglia di sbarramento e la sfiducia costruttiva, come nel sistema tedesco": lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha aggiunto che sarebbe sorpreso "se la Lega dovesse abbandonare la preferenza per un sistema maggioritario", per andare incontro a Renzi, "sarebbe un segno di debolezza".



Mes, Conte: Lega non lo usi per soffiare su vento No euro - Sul fondo Salva-Stati "non si utilizzi un dibattito molto tecnico, e sin qui condiviso anche dalla Lega, per soffiare sul vento del 'no euro'": lo chiede il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera. "Il dibattito pubblico", ha osservato il premier, "e' rimasto inquinato da uscite mistificatorie e non ha aiutato gli interessi dell'Italia l'insieme di falsita' propagato dalla coppia Salvini-Borghi"". "La Lega che ho conosciuto io aveva respinto le pulsioni antieuropeiste", ha aggiunto Conte, "ora vedo che la 'golden share' e' in mano a chi vuole portare l'Italia fuori dall'euro, ma allora lo si dica, senza prendere in giro i cittadini e le altre forze politiche di centrodestra".



ArcelorMittal: Conte, si' a ruolo aziende partecipazione pubblica - Per l'ex Ilva "stiamo affinando un piano che prevede anche la discesa in campo di aziende a partecipazione pubblica": lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera. "Non ne faccio una questione ideologica o di dirigismo economico", ha assicurato il premier, "nell'ambito di un approccio flessibile, se c'e' da tutelare l'interesse nazionale alla produzione e la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, e' bene che lo Stato faccia la sua parte".