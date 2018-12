Conte: "A gennaio Dpcm per Foggia, impegno per tutto il Sud"

"A Gennaio verrà emanato il Dpcm che istituirà il contratto istituzionale di sviluppo della Capitanata, un intervento normativo che accelera, moltiplica, rende convergenti le esigenze della domanda del territorio con l'offerta di sviluppo e che verrà attuato da Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo del governo". E' quanto si legge in una nota del governo, dopo l'incontro di oggi, in Prefettura a Foggia, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e le istituzioni locali della Provincia. Accanto al premier, la ministro per il Sud Barbara Lezzi e l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.



"In soli due mesi, quindi, un'area del paese, largamente trascurata negli scorsi anni - si rimarca nella nota - verrà dotata dei presupposti normativi, progettuali e finanziari per recuperare il divario che da molto tempo la separa dal resto della Regione e del Paese". "Uguale trattamento", viene inoltre assicurato, "verrà riservato, nel breve periodo, ad altre aree del Mezzogiorno, particolarmente bisognose e spesso sinora trascurate".



A Foggia, "su impulso del presidente del Consiglio, da novembre si sono svolti una serie di incontri tra Invitalia e gli attori del territorio della provincia di Foggia, largamente deficitario sul versante della dotazione infrastrutturale e delle dinamiche dello sviluppo", si rimarca nella nota. Sono state presentate dal territorio "78 proposte di intervento, il 50% delle quali hanno a che fare con progetti infrastrutturali ed il restante 50% con proposte di sviluppo economico ed imprenditoriale. I settori prevalenti di intervento sono il turismo, anche religioso, la valorizzazione della dotazione culturale dell'area, l'agricoltura moderna, nonché il recupero del profondo gap infrastrutturale".