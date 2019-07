"Conte pro-Europa, non aiuta l'Italia. M5S e Lega trovino un altro premier"

"Sono molto sorpreso dal comportamento del primo ministro italiano. Ho la sensazione che il premier Giuseppe Conte abbia un approccio molto diverso rispetto a quello dei due partiti che formano la sua coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e la Lega". Il leader del Brexit Party, Nigel Farage, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le trattative tra Italia e Commissione europea che stanno portando ad evitare la procedura di infrazione.



Quello del leader della Brexit è un affondo contro il presidente del Consiglio. "Conte sembra essere incredibilmente il primo ministro più pro-Unione europea di tutti e non sembra nella maniera più assoluta essere euro-scettico", afferma Farage. "La mia forte impressione è che quasi sempre il primo ministro italiano non faccia nulla per difendere gli interessi nazionali del suo Paese e faccia solo quello che gli dicono a Bruxelles".



Però Conte è premier su indicazione del M5S e della Lega che insieme hanno la maggioranza in Parlamento... "E' stata una scelta sbagliata (bad choice)". Sbagliato avere Conte come premier? "Esatto, non sta rappresentando gli elettori che hanno portato il M5S e la Lega al governo". Sarebbe meglio un primo ministro come Di Maio o Salvini? "Sarebbe meglio qualcuno un po' più forte che rappresentasse davvero gli interessi nazionali dell'Italia e degli italiani e non quelli dell'Unione europea. Penso che il signor Conte sia estremamente debole", conclude il numero uno del Brexit Party.