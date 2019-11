Conte: "Querelo Salvini per calunnia. E non usi l'immunità da parlamentare"

Mes, Conte: Salvini presenti esposto, lo querelo per calunnia - "Chi oggi si sbraccia a fare dichiarazioni altisonanti e minaccia, a Salvini se e un uomo d'onore dico questo: vada in Procura a fare l'esposto. Vorrei chiarire agli italiani che non ho l'immunita' perche' non sono parlamentare. Lui ce l'ha e ne ha gia' approfittato per il caso Diciotti. Adesso veda questa volta, perche' lo querelero' per calunnia, di non approfittarne piu'". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Accra

Mes, Conte: lunedì spazzerò via menzogne-mistificazioni - Parlando al Parlamento lunedi' "spazzero' via mezze ricostruzioni, menzogne, mistificazioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte incontrando i cronisti dopo il suo intervento all'universita' del Ghana, interpellato sulla vicenda del fondo Salva-stati.