Conte scarica Grillo: "Sul Colle frasi personali, nulla in Contratto governo"

M5s, Conte: frasi di Grillo personali. Nulla in Contratto governo

Quelle di Beppe Grillo sui poteri della Presidenza della Repubblica "sono dichiarazioni che impegnano chi le ha fatte, e il M5s ha prontamente dichiarato che sono dichiarazioni personali di Beppe Grillo e non c'e' nessuna riconducibilita'" al manifesto del Movimento. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Non c'e' nulla del genere nel Contratto di governo", ha insistito.

M5S, Conte: ho sentito Mattarella ma era molto sereno

Giuseppe Conte ha confermato di aver avuto un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo le dichiarazioni di ieri di Beppe Grillo sui poteri del Quirinale. "Abbiamo anche commentato, ma il presidente era molto sereno. Non facciamo un caso, non montiamo polemiche", ha aggiunto il presidente del Consiglio, incontrando la stampa estera.

MANOVRA: CONTE, IN LETTERA A UE LA SPIEGHIAMO, DISPOSTI A SEDERCI A TAVOLO

"Ieri ho visto il ministro Tria, abbiamo rivisto insieme la lettera" diretta all'Europa, "è lui -Tria-che risponde ai commissari europei, ma l'abbiamo rivista insieme data l'importanza" della missiva in questione, "abbiamo ribadito, nella lettera che è stata spedita poco fa, che noi siamo assolutamente in Europa, vogliamo dialogare con le istituzioni europee e vogliamo un'interlocuzione in spirito di leale collaborazione e dialogo costruttivo". Così il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Non mettiamo in discussione il ruolo dell'Europa - rimarca - nella lettera teniamo a spiegare la nostra manovra, abbiamo spiegato quali sono le ragioni per le quali l'abbiamo impostata in questo modo" e "illustriamo la direzione politica economica" intrapresa. "Siamo disponibili a sederci al tavolo per proseguire l'interlocuzione con le istituzioni europee".

Manovra, Conte: inaccettabili 'opinioni personali' dei Commissari Ue

"Se un Commissario europeo dice che la manovra e' da respingere ancora prima che venga scritta la lettera, quello e' un pre-giudizio ed e' inaccettabile". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Tanto e' vero che chi ha anticipato quel giudizio ha precisato 'quella e' una mia opinione personale', ma le opinioni personali, quando si rappresenta una istituzione, andrerebbero evitate", ha continuato con un'allusione indiretta a Guenther Oettinger. "Noi diciamo - ha continuato il presidente del Consiglio - sediamo attorno a un tavolo ma consentiteci di spiegare".

Manovra, Conte: spiegato a Ue obiettivi ma pronti confronto

Nella lettera alla Commissione europea sulla manovra "abbiamo anticipato le ragioni per cui abbiamo impostato la manovra in questi termini, spiegato la direzione e gli obiettivi ma siamo disponibili a sederci a un tavolo". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.

Ue: Conte, mai messo in discussione nostra appartenenza

"Noi siano assolutamente in Europa, vogliamo dialogare con le istituzioni europee in spirito di leale collaborazione, dialogo costruttivo". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera. "Non abbiamo mai messo in discussione la nostra appartenenza all'Ue", ha insistito.

Manovra: Conte, non siamo banda di scalmanati

"Non siamo una banda di scalmanati. Se avessimo fatto una manovra diversa saremmo entrati in recessione". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa estera difende la manovra economica.

Brexit: Conte, c'e' prospettiva 'no deal' ma spero di no

"Sulla Brexit ci dobbiamo preparare anche alla prospettiva di un 'no deal'. Non e' la prospettiva che l'Italia raccomanda e non e' quella dell'Ue, ma dobbiamo iniziare anche a valutare questa prospettiva, che io non mi auguro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando la stampa estera.