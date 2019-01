Conte silura l'asse franco-tedesco. Attacco sull'Onu e su Fincantieri

Doppio affondo del premier a Berlino e Parigi. Parlando da Davos Giuseppe Conte attacca l'asse franco-tedesco e boccia l'ipotesi di concedere un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla Germania, uno dei punti dell'intesa Merkel-Macron. Non solo, il presidente del Consiglio definisce "ambiguo" e "poco comprensibile" il comportamento della Francia sulla vicenda Fincantieri-Stx. Conte parla anche della Bce che "non ha poteri adeguati. Sistema di vigilanza insoddisfacente".

Onu, Conte: seggio permanente vada a Ue e non a singoli Stati - Il premier Giuseppe Conte non e' d'accordo con la posizione Franco-tedesca e ritiene che il seggio permanente dell'Onu debba andare alla Ue e non ai singoli stati membri. Lo ha detto rispondendo ai giornalisti, al termine di un pranzo avuto con i ministri dell'Economia Tria e degli Esteri Moavero. "Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna essere coerenti, altrimenti non si e' piu' credibili", ha detto, aggiungendo che "oggi leggiamo il testo del trattato franco-tedesco sottoscritto ad Aquisgrana, molto ricco di riferimenti all'Unione europea. Solo che poi si precisa che la priorita' della diplomazia franco-tedesca - ha sottolineato - e' allargare il consiglio di sicurezza Onu a un singolo stato membro dell'Unione. Non si e' pero' sempre detto che l'Unione europea dovrebbe avere un proprio seggio permanente?", e' stata la sua domanda. Poi Conte ha sottolineato che "il nostro obiettivo non puo' essere quello di dare un seggio permanente in piu' a un singolo Paese europeo, altrimenti ammettiamolo con franchezza: esiste una "retorica europeista" che pero' l'Italia non e' piu' disposta ad assecondare". Per il premier, "se la Francia vuole mettere a disposizione il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Ono parliamone e facciamolo nel contesto europeo, se davvero vogliamo dare importanza a tale contesto".

Fincantieri, Conte: dalla Francia comportamento ambiguo e poco comprensibile - 'E' paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere piu' efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo cosi' ambiguo'. Cosi' il premier Giuseppe Conte, a margine del World Economic Forum di Davos, commentando l'attuale situazione del gruppo navale alla luce delle tensioni diplomatiche tra i due Paesi e dell'avvio della procedura avviata dall'Antitrust europeo sulla fusione. 'La logica di questo atteggiamento appare davvero poco comprensibile', ha aggiunto Conte.

Conte: la Bce non ha poteri adeguati. Sistema di vigilanza insoddisfacente - "E' chiaro che il sistema attuale di vigilanza bancaria, monetaria, eccetera e' insoddisfacente,lo dicono tutti". Lo ha dichiarato il presidente dl Consiglio Giuseppe Conte a margine dei lavori del World Economic Forum. "Abbiamo una Bce che non ha adeguati poteri. Abbiamo una moneta l'euro che e' stata costruita e denuncia delle carenze, dopo qualche anno anche chi non le vedeva prima, ora lo puo' dire. Possiamo dirlo che la Bce essendo una banca centrale, non ha un potere valutario adeguato?", ha aggiunto il premier. "Coniamo una moneta ma non abbiamo evidentemente costruito e non abbiamo il coraggio di dirlo che dobbiamo rafforzare il sistema europeo, altrimenti alimentiamo le spinte e gli interessi nazionali", ha poi sottolineato Conte.

Migranti, Conte: senza rilancio Ue faremo da soli - "Noi ci stiamo battendo da mesi, nessuno vuolerealmente pervenire a sforzi comuni per un Meccanismo realmenteeuropeo". Cosi' il premier Giuseppe Conte sul tema dei migranti. Conteha aggiunto "benissimo, allora diciamocelo, a quel punto ognuno persegueinteressi nazionali, noi in Italia stiamo facendo da soli e la nostrapolitica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati".