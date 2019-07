Conte: "Così ho convinto l'Europa, tutelati gli interessi degli italiani"

Sulla trattativa "rispetto a dicembre del 2018, stavolta il negoziato e' avvenuto su basi diverse. Non si trattava di convincere la Commissione sull'efficacia e sulla sostenibilita' della nostra manovra - spiega Conte in un'intervista al Corriere della Sera -. Bisognava far capire che maggiori entrate e risparmi di spesa prefiguravano dati contabili diversi da quelli da loro elaborati. E alla fine siamo riusciti a far prevalere i nostri dati".

Conte e' "soddisfatto del risultato, perche' abbiamo tutelato l' interesse degli italiani. Per il premier "numeri alla mano, non c'erano i presupposti per aprire la procedura. E' vero, e' stato difficile. Ma abbiamo certificato ottimi risultati su entrate fiscali, lotta all' evasione e risparmi di spesa". Il presidente del Consiglio respinge l'idea che l'Italia esca ridimensionata dalle nomine europee: "Bisogna essere realisti. Non siamo partiti avvantaggiati, perche' non avevamo la sponda delle tradizionali famiglie politiche - commenta -. Mi sento di dire che l' Italia ha giocato al meglio le carte a disposizione".

Per Conte "otterremo un portafoglio economico di peso, ragionevolmente abbinato alla vicepresidenza della Commissione. Se fosse un commissario alla Concorrenza, significherebbe poter svolgere un ruolo strategico". Secondo il premier inoltre, Christine Lagarde, la nuova presidente della Bce, "ha espresso una visione di politica monetaria assimilabile a quella di Mario Draghi. In piu', con la presidenza francese possiamo aspirare a entrare nel board della Bce".

Venendo alla Legge di Bilancio, Conte spiega che "a Palazzo Chigi partira' nei prossimi giorni un tavolo di lavoro dedicato alla riforma fiscale che costituira' una delle priorita' della prossima manovra. Ragionare ora sui dettagli e sui numeri complessivi e' assolutamente prematuro. Posso solo dire che vogliamo farla bene. Efficace e incisiva. E ovviamente sostenibile sul piano finanziario".