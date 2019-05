Conte spaesato in Europa. Faccia emergere l'astuzia strategica

di Ludovico Polastri

Dopo le elezioni europee la posizione di Conte e dell’Italia sembrerebbe ad una prima lettura ancora più complicata di prima: “non si trovano amici con gli insulti a Bruxelles” ha detto l’olandese Timmermans. Ma analizziamo bene lo scenario e quali opportunità invece si possono aprire.

Germania: vittoria dei verdi sull’onda gretina. Questa ragazzina pilotata da Ingmar Rentzhog esperto di marketing e pubblicità, che usa l’immagine della ragazza per lanciare la sua start up, è riuscita a fare breccia nei tedeschi indebolendo la CDU di Merkel che si ritrova anche a scontrarsi con Annegret Kramp-Karrenbauer detta AKK, sua pupilla ed ora presidente del partito. La AKK sembrerebbe in disaccordo con le politiche immigratorie della U.E. La cancelliera si è fatta sfuggire che non esclude di ricandidarsi per un quinto mandato. La Germania nelle difficoltà si ricompatta e questi accadimenti politici la porteranno su posizioni ancora più liberiste ed oltranziste (e i Verdi lo sono) cercando di ostacolare con tutte le forze la flessibilità che Conte dovrà per forza di cose mettere sul tavolo europeo.

Francia: Macron è in netta difficoltà. Checché ne dica la stampa i gilet gialli hanno reso molto opaca la sua immagine. Non si era mai vista la patria della Liberté mettere il bavaglio alla stampa; il trattato di Acquisgrana firmato con la Merkel è già un ricordo. La Francia non è più affidabile, con una economia in stallo ed una spinta del debito pubblico degna dei paesi mediterranei. Macron l’ha capito ed astutamente sta volgendo lo sguardo verso Spagna e Portogallo. Lo scontro Merkel-Macron ha visto così consumare l’opposizione francese al candidato tedesco Weber alla guida della Commissione Europea. Non dimentichiamo che solo qualche giorno fa aveva dichiarato “popoli e estremisti di destra sono quelli che vogliono distruggere l’Europa, che non credono più in una partnership in questo continente e combatteremo contro di loro “. Una dichiarazione feroce contro l’Italia e Salvini. E’ un segno di profonda divisione tra i due ex alleati di ferro. Resta il fatto che anche la Francia non ci è amica, anzi. Assieme alla Germania ci reputa ormai terra di conquista. Entrambe le nazioni (oltre agli USA) guidano la classifica della proprietà delle industrie (e banche) in Italia. Del resto i francesi hanno sempre trattato “les Italiens” da subalterni e la fusione Renault-FCA, al di là di tutti i commenti economici, è anche da leggere anche in quest’ottica; non si dimentichi che la casa automobilistica francese è a capitale pubblico.

Attenzione agli USA, da cui partono tutte le speculazioni: il dipartimento del tesoro americano nel suo rapporto semestrale ieri ha sottolineato che l’Italia deve "intraprendere riforme strutturali fondamentali per rafforzare la crescita di lungo termine, in linea con la riduzione dell'elevata disoccupazione e del debito pubblico, e salvaguardando la sostenibilità di bilancio". Segnale preoccupante.

Il risultato della diatriba Germania-Francia ha fatto sì che la Merkel si sia avvicinata ai suoi tradizionali alleati del nord Europa, quelli per intenderci che odiano il debito italiano e che vorrebbero ridurci come la Grecia; leggasi Austria, Paesi Bassi, Finlandia ecc. Paesi che hanno sempre ipotizzato un euro a due velocità.

Il risultato finale è che dopo questa tornata elettorale Conte si troverà nella UE isolato. Salvini è stato chiaro sulle richieste: “chiediamo al nuovo parlamento europeo e alla nuova commissione la convocazione di una grande conferenza europea sul lavoro e sul debito, sul ruolo della banca centrale come garante della stabilità e la garanzia sul debito”. E’ scontato un sonoro “nein”.

Dunque? Bisogna cercare altre alleanze, anche le più impensabili, compattare le idee e farsi interlocutori e mediatori di chiunque sposi la linea italiana, individuare opportunità, fare incontri, aprire dibattiti e conferenze (perché non spiegare i disastri che ha fatto l’euro? Ben 6 premi Nobel hanno definito questa moneta una “patacca”). Se serve, minacciare velatamente. Perché no? Cade l’Italia? cadono tutti, visto che Germania e Francia sono legati a doppio filo. Qui emerge lo statista, il tessitore e l’astuzia strategica. Conte non dimentichi che in questa partita non può lasciare fuori Mattarella (con cui non si è relazionato dopo il voto…) che comunque, qualunque cosa succeda, non penso opterà per elezioni anticipate. Se il presidente del consiglio non riuscirà in questo intento dovrà rassegnare le dimissioni.

La vera domanda è: riuscirà il M5S a capire questi giochi? Sarà leale? Ne dubito fortemente anche se Salvini ha teso prontamente la mano al leader grillino. Il partito si sta disintegrando, c’è in atto un regolamento di conti. Forse Di Maio non sarà più il referente di questa bislacca compagine; dovrà chiedere conferma all’oracolo Rousseau di Casaleggio. L’ignoranza messa al potere genera solo disastri. Grillo ha prodotto il peggior rigurgito politico della storia di questo Paese. Speriamo non ci sommerga.

@ludovicopolast1