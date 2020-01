Conte sulle fibrillazioni nel M5S: "Nessuna ripercussione sul governo"

Conte: fibrillazioni nel M5s non fermeranno il governo

Nonostante le fibrillazioni e defezioni nel Movimento 5stelle, il premier Giuseppe appare convinto che l'esecutivo non abbia reali motivi di preoccupazione e in un colloquio con il Corriere della Sera afferma: "Le varie questioni in sospeso non possono distogliere nessun componente della maggioranza dall'obiettivo di rilancio del Paese. Sarebbe imperdonabile oltre che incomprensibile. Le notizie che riguardano alcuni parlamentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta né sul cronoprogramma del governo".

Renzi, M5s perde pezzi ma il governo non rischi - "La maggioranza regge tranquillamente, M5S non so. Io non credo che sara' un anno facilissimo per i grillini, tutt'altro. Pero' i segnali di chi sta lasciando il Movimento vanno tutti nella direzione della prosecuzione della legislatura". Lo dice Matteo Renzi intervistato dal Messaggero sulla tenuta del governo. Secondo il leader di Iv "l'esodo dalla Piattaforma Rousseau e' appena iniziato. Ma continuo a pensare che sia piu' saggio per tutti arrivare a scadenza naturale della legislatura. E se i grillini ci arriveranno meno forti e' un problema tutto loro". Sull'incontro tra Zingaretti e Di Maio, Renzi commenta: "Ogni incontro tra segretari per me e' positivo. Spero pero' che in queste ore Di Maio trovi il tempo di seguire soprattutto i dossier di politica estera" e "se fossi il ministro degli Esteri mi preoccuperei delle vere guerriglie, non di quelle farlocche interne a M5S. E anche se non farlocche, comunque insignificanti davanti ai problemi del Mediterraneo e del ruolo strategico dell'Italia in questa zona". Aggiunge poi che "in questi giorni di festa ho ripreso a sentirmi anche con Zingaretti dopo le polemiche post scissione. E mi sembra un fatto positivo. Lavoriamo tutti insieme con le nostre diverse sensibilita'". Quanto alla revoca delle concessioni di Autostrade, Renzi ricorda: "Abbiamo gia' votato contro in Cdm. Voteremo contro in Parlamento. Perche' punire chi ha sbagliato sul Morandi o altrove e' sacrosanto. Fare leggi improvvisate che privano il Paese di credibilita' internazionale e fanno fuggire gli investitori internazionali invece e' un assurdo. Se giuridicamente ci sono le condizioni per la revoca lo devono dire i tecnici, non i demagoghi".