Conte-Toninelli, Papaevangeliu (Lega): no alle infrastrutture è no a sviluppo

“Difendere un ministro che si oppone alla costruzione di infrastrutture fondamentali per la crescita del nostro Paese mi sembra incoerente con la linea della Lega che vuole lo sviluppo dell'Italia". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Kristalia Papaevangeliu, commentando quanto il Presidente del consiglio Conte ha detto sul Ministro Toninelli. Per Papaevangeliu "molte volte è necessario anche riconoscere chi è inadeguato a certi ruoli. Lo richiede il bene dell'Italia!".