Conte zittisce Renzi sulla manovra: "Abbiamo vinto tutti, non c'erano premi"

Manovra: Conte, ha vinto Renzi? Abbiamo vinto tutti - Renzi ha vinto sulla manovra? "Non c'era nessun premio in palio, non so cosa abbia vinto, abbiamo vinto tutti. Iv ha sicuramente dato un contributo, come tutte le altre forze politiche ma non tutte le sue richieste sono state accolte. Mi ritengo soddisfatto delle soluzioni che abbiamo ottenuto". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo a margine dei Med-Mediterranean Dialogues. "Non capisco cosa si possa vincere quando si lavora a un tavolo, ci si siede tutti quanti, tutti quanti apportano delle soluzioni, si discute e guardando agli interessi degli italiani si perseguono dei risultati. Sono state accolte molte richieste delle singole forze politiche ma la cosa piu' bella e' che questa manovra l'abbiamo condivisa tutti", spiega Conte. "Io mi ritengo soddisfatto, abbiamo fatto un lavoro incredibile, ringrazio tutte e 4 le forze che sostengono questa maggioranza", aggiunge.



Prescrizione: Conte, vicini a trovare soluzioni tecniche - Sulla prescrizione "stiamo lavorando su una base tecnica, una volta trovate le soluzioni tecniche, e siamo vicini, faremo certamente un vertice politico. Abbiamo fatto la riforma del processo civile, siamo desiderosi di portare quanto prima la riforma del processo penale". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a margine dei Med-Mediterranean Dialogues.

Il cappello di Renzi sulla manovra: "Ho impedito l'aumento delle tasse". Zingaretti più soft: "Ha vinto il Paese"



Sulla manovra "abbiamo vinto noi". A rivendicarlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un post su Facebook. Scrive: "In queste settimane Italia Viva ha lottato con forza per evitare l'aumento delle tasse, a cominciare dall'iva. Dalle auto aziendali fino al rinvio della sugar e plastic tax il risultato è stato raggiunto. Da gennaio ci sarà da fare uno sforzo in più: rilanciare la crescita. Ecco perchè abbiamo lanciato il piano #italiashock. Questa è la vera svolta per il 2020".E l'ex premier aggiunge: "Abbiamo vinto la battaglia delle tasse. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. E l'unico modo per raggiungerla è sbloccare i cantieri. Finirà come sulle tasse: prima ci criticano, poi ci ignorano, poi ci daranno ragione".

Il Partito Democratico invece sottolinea il lavoro unitario della maggioranza di governo. "Con questa manovra abbiamo iniziato a rimettere i soldi nelle tasche degli italiani e investire sul futuro del nostro paese. Ha vinto l'italia. Niente salvini tax, cioè il tanto temuto aumento dell'iva per 23 miliardi, che sarebbe costato 500 euro in più di tasse ad ogni famiglia. Stipendi più alti per i lavoratori, con 3 miliardi di sgravi fiscali sulle tasse sul lavoro. E poi 59 miliardi di investimenti pluriennali per l'economia verde, giusta, competitiva e per le infrastrutture. Un sostegno alle imprese, al cuore pulsante del paese. Una finanziaria per i più deboli e per fare ripartire l'italia. Ora tutti insieme prepariamo una nuova agenda di governo per lo sviluppo, il lavoro e la giustizia sociale". Così il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.