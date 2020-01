Conte:"Missione Ue per impedire la guerra. Fuoriuscite M5S non mi rallegrano"

Iran, Conte: prioritaria azione Ue per richiamare alla responsabilità

"La nostra attenzione deve essere concentrata a evitare un'ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno". A dirlo il premier Giuseppe Conte, intervistato da Repubblica, in relazione alla crisi irachena dopo l'assassinio di Qassam Solemaini. Conte osserva che "e' prioritario promuovere un'azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilita', pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati".

Iran, Conte: informazioni di intelligence decisive per valutare omicidio Soleimani

L'omicidio di Soleimani rientra tra le vicende "delicate e complesse che per essere valutate a pieno, richiedono anche informazioni di intelligence decisive per pesare tutti gli elementi". Lo dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte rispondendo a Stefano Cappellini di Repubblica che gli chiede se la pratica dell'omicidio mirato non meriti un giudizio di merito sull'amministrazione Trump.

Governo, Conte: ultima chiamata per vera stagione riformatrice

"Bisogna lavorare fianco a fianco per realizzare alcune essenziali riforme che il Paese attende da tempo. Detto questo, le fuoriuscite di questi giorni dal M5s non mi rallegrano". A dirlo il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica. "Oggi piu' che mai deve primeggiare il senso di responsabilita' e il bene comune. Siamo di fronte forse all'ultima chiamata per una vera stagione riformatrice. I cittadini ci guardano e dobbiamo essere all'altezza delle attese che sono riposte in questo governo. Per questo sono fiducioso", spiega Conte a proposito di un rischio frammentazione della maggioranza.

Governo, Conte: molto deluso dalla leadership di Salvini

"Con il sennodi poi sarebbe facile dire di 'no'. Ma il senno di poi in politica nonsempre ha un senso". Cosi' il presidente del consiglio Giuseppe Conte a Repubblica risponde a chi gli chiede se rifarebbe il governo con laLega. "Certo sono rimasto molto deluso dalla leadership di Salvini.Pero' penso che questo governo abbia avuto una funzione storica,incanalando nelle istituzioni la rabbia e la voglia di cambiamento edevitando derive pericolose che invece si sono manifestate in altri Paesi", aggiunge il premier.