Conte: "Reddito pro-capite aumenterà".C'è la cabina di regia Benessere Italia

"Nella 'fase 2'" del governo, "che si apre con il decreto-legge cosiddetto 'sblocca-cantieri' e con il decreto-legge 'crescita', contribuiamo a liberare le migliori energie del Paese attraverso semplificazioni amministrative, nuove misure a sostegno delle piccole e medie imprese e con lo stanziamento di 500 milioni destinati ai Comuni per gli investimenti in efficienza energetica e nella prevenzione del rischio sismico". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo al festival dello sviluppo sostenibile a Roma. "Siamo consapevoli - ha proseguito - dei rischi provenienti dal quadro internazionale, ma le previsioni realizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l'impatto delle nostre misure sul benessere dei cittadini sono assolutamente incoraggianti.

Nell'allegato al Documento di Economia e Finanza sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, infatti, viene stimato che, dal 2019 al 2022, le nostre misure espansive faranno registrare un aumento del reddito medio disponibile pro capite di 1.541 euro annui, pari all'8,6%"

Conte: "In arrivo decreto per cabina di regia 'Benessere Italia'"

"Intendo istituire a Palazzo Chigi la Cabina di regia 'Benessere Italià allo scopo di coordinare le politiche di tutti i ministeri nel segno del benessere dei cittadini": lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla presentazione del Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis.

Conte: "Europa non lasci nessuno indietro"

"Per continuare a progredire sulla strada del progetto europeo e' essenziale che tutti i cittadini europei possano percepire concretamente i benefici dell'appartenenza all'Unione. Se in troppi vengono lasciati indietro, rischia di venir meno la fiducia del popolo nelle istituzioni nazionali e internazionali. E' un pericolo per la tenuta stessa del patto sociale che ci unisce, all'interno dei Paesi e tra gli Stati membri". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Festival dello Sviluppo Sostenibile.