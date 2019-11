Contratto sanità, via libera dal Cdm. Speranza: “Più risorse agli operatori”

Contratto sanità, è via libera dal Cdm

"E’ arrivato il via libera da parte del Consiglio dei ministri, al contratto dell'area sanità 2016-2018 ed è un risultato per cui abbiamo molto lavorato, di concerto col ministero della Salute, e che ci dà grande soddisfazione". Lo riferiscono fonti del Dipartimento di funzione pubblica, secondo cui si tratta di "un obiettivo raggiunto che consente di sostenere il rilancio del Servizio sanitario nazionale in un'ottica redistributiva e di inclusione".

Contratto sanità, Speranza: “Bella notizia l’ok del Cdm”

"Una bellissima notizia! Arriva il via libera in Consiglio dei Ministri al nuovo contratto del personale sanitario pubblico!! Finalmente più risorse per chi ogni giorno si prende cura della nostra Salute". Lo scrive su twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.