Contro Emiliano nasce il 3°polo. E Renzi ha l’idea di un progetto nazionale

Regionali Puglia, Renzi-Calenda-Della vedova: è nato l’asse anti-Emiliano

Nasce il terzo polo. Dopo i sovranisti (che altro non sono che i nazionalisti) e i progressisti (in cui includiamo anche il M5s), stanno tornando centristi. È il progetto che sta prendendo forma sull’asse Italia Viva-Più Europa-Azione e che giocherà la sua prima partita alle prossime Regionali in Puglia, in chiave anti-Emiliano. Un progetto che però troverà applicazione anche in altre regioni e soprattutto a livello nazionale. "Su Tap, Ilva, sanità, Xylella, popolare di Bari Emiliano ha idee opposte alle nostre. Sostenere le sue idee significa negare ciò che noi siamo. Ecco perché Italia viva appoggerà un candidato diverso: Emiliano e Fitto sono il passato. La Puglia merita un futuro" ha scritto ieri in un tweet Matteo Renzi. Il che ha portato il Partito Democratico ad accusare il suo stesso ex segretario di tirare la volata a Matteo Salvini.

Regionali Puglia, Della Vedova: +Europa-Iv-Azione per alternativa Emiliano

Oggi inoltre, la posizione di Matteo Renzi è stata condivisa da Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. “Ho sempre pensato che l’alternativa a Salvini debba essere europeista e liberal-democratica. Considero dunque molto positivo il confronto con Azione e Italia Viva. Per le regionali in Puglia e non solo, Più Europa c’era e c’è, pronta a un impegno comune”. Ha dichiarato il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “La posizione di Più Europa, infatti, è sempre stata chiara: l’alternativa al sovranismo si costruisce combattendo il populismo M5s e non alleandosi con Di Maio, come sempre più ostentatamente sembra aver scelto di fare il Pd. Sosteniamo convintamente con una nostra lista Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, senza M5s in coalizione, ma non sosterremo Emiliano in Puglia che, con o senza M5s in coalizione, rappresenta una delle varianti del populismo italiano, e cercheremo un'alternativa insieme a Iv e Azione”, ha concluso Della Vedova.

Regionali Puglia, Rosato vede Calenda: insieme in Puglia e in altre regioni

Poi su un altro ‘binario’, il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, ha incontrato sempre oggi, il leader di Azione, Carlo Calenda. Da quanto è filtrato, Italia viva e Azione si presenteranno insieme alle elezioni regionali in Puglia. "Si sta lavorando insieme" anche per presentarsi in altre regioni. Adesso, però, "siamo impegnati pancia a terra per Bonaccini" in Emilia Romagna.