Contrordine, seggiolini anti abbandono subito obbligatori

Colpo di scena: l'obbligo del prossimo marzo è diventato di colpo 7 novembre 2019. Parliamo di quello che "colpisce" chiunque trasporti minori di 4 anni ora obbligato ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Colti di sorpresa quindi automobilisti che si dovranno adeguare in tempo reale e forze dell'ordine che dovranno - non si sa come - organizzare i controlli. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Insomma l'ennesimo pasticcio.