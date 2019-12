Copasir e 5G, Salvini: "Il M5s ci svende alla Cina"

Salvini: M5s spalancano porte Italia a dittatura Cina

"I 5 stelle stanno spalancando le porte italiane alla grande potenza cinese. Mettete insieme un miliardo e mezzo di cinesi, che non sono una democrazia ma una dittatura, con altri miliardi di estremisti e fanatici islamici e la frittata e' fatta". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Piazza Plebiscito ad Ancona, dove ha aperto la corsa della Lega alle Regionali delle Marche. Rivolgendosi alla piazza che lo ha a lungo applaudito, il leader della Lega ha ribadito: "Mettete insieme un po' di islamici, un po' di sinistra e un po' di dittatura: e' questo il mondo che vogliono lasciare ai nostri figli. Voglio la liberta', voglio che i nostri figli crescano in Paesi liberi".

"Conte, Renzi e Di Maio non sono i nostri problemi, sono piccole pedine, piccoli strumenti magari inconsapevoli - ha osservato ancora Salvini - mentre Bonafede non e' una cattiva persona, semplicemente non capisce cosa sta facendo. Non e' in malafede ma e' l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Tenere sotto processo a vita il popolo italiano non e' normale".