Copasir, la Lega punta su Raffaele Volpi presidente. Esclusiva Affaritaliani

"Volpi è un mio carissimo amico, ma il vicepresidente del Copasir è Adolfo Urso, che ha quantomeno gli stessi diritti di essere considerato il prossimo presidente". Con queste parole il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, interpellato da Affaritaliani.it, commenta quanto scritto proprio da Affaritaliani.it e cioè che la Lega punta sull'ex sottosegretario alla Difesa Raffaele Volpi come presidente del Copasir. Troverete l'accordo? "Sì che lo troveremo, sono tutte di persone per bene", afferma La Russa.

La Lega punta su Raffaele Volpi, ex sottosegretario alla Difesa del governo Conte I, come presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che a breve sarà chiamato ad audire il premier Giuseppe Conte sul caso Russiagate. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari (che non sarà presidente contrariamente rispetto a quanto scritto in queste ore da più parti) si dimetterà come membro del Comitato indicando al suo posto proprio il nome del deputato del Carroccio Volpi.



E' questo il segnale che Matteo Salvini e la Lega puntano sull'ex sottosegretario alla Difesa per la poltrona del Copasir. La guida del Comitato parlamentare che verifica l'operato dei servizi segreti spetta alle opposizioni (finora il presidente era Lorenzo Guerini diventato con il Conte II ministro della Difesa) e la Lega sta trattando con il resto del Centrodestra per trovare l'intesa. In particolare Fratelli d'Italia avrebbe non poche resistenze sul fatto che il presidente del Copasir sia un leghista.