Copasir, presidenza verso Molinari. FdI spinge Urso, in corsa anche altri 4

NOMINA COPASIR, IN POLE IL CAPOGRUPPO DELLA LEGA ALLA CAMERA MOLINARI

Si accende la corsa alla presidenza del Copasir dopo le dimissioni obbligate di Lorenzo Guerini passato al ministero della Difesa. La prassi è che infatti il ruolo vada all'opposizione ed ecco che la Lega, forte del risultato elettorale alle Europee di maggio, rivendica la poltrona. In pole sembrerebbe esserci, secondo le ultime indicazioni, Riccardo Molinari capogruppo alla Camera della Lega. Sarebbe lui il nome uscito dalla riunione dei leader del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

NOMINA COPASIR, IN CORSA ANCHE ADOLFO URSO, VOLPI, GIORGETTI, CANDIANI E MOLTENI

C'è un "ma", rappresentato proprio da Fratelli d'Italia, che spinge ancora per il suo Adolfo Urso, vicepresidente del partito della Meloni. Per restare in casa Lega, gli altri papabili sono Nicola Molteni, Stefano Candiani e i due ex sottosegretari Raffaele Volpi e Giancarlo Giorgetti. Si tratta di una nomina importante, anche perché tra i primi atti de neo presidente ci sarà l'audizione del premier Conte sul caso Barr.