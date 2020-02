Coronavirus, Di Maio: "300 mln per export". Borrelli: "Controlli in stazioni"

Corovanirus, Di Maio: "Subito 300 milioni per sostenere export"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato per i prossimi giorni «un tavolo straordinario in cui coinvolgere gli esponenti di governo interessati» per studiare un piano straordinario di interventi e di investimenti a sostegno delle imprese alla luce dell'emergenza coronavirus. “Per il 2020 abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni che attraverso l’Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy”, ha annunciato Di Maio in un'intervista al Sole 24 Ore.

Il “generale rallentamento dell’economia cinese” potrà “creare rallentamenti all’economia mondiale, non solo a quella italiana”, ha osservato il titolare della Farnesina, “vista l’incertezza mondiale è il momento di puntare su mercati già maturi”. Le nostre esportazioni di merci e servizi rappresentano infatti, per il ministro, “una priorità strategica nella politica economica estera del governo italiano dal momento che costituiscono la componente più dinamica della ricchezza nazionale” perché “il 32% del Pil deriva infatti dall’export”. “È chiaro che le nostre imprese dovranno superare molte difficoltà e vincere sfide in complessi scenari anche alla luce dell’emergenza coronavirus”, ha aggiunto.

Secondo Di Maio, pertanto, “bisogna saper prevedere e intensificare il nostro impegno verso i principali mercati dell’Unione Europea (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna),

Coronavirus, Borrelli: "Pronti a controlli nelle stazioni"

Il capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, non esclude la possibilità di estendere i controlli sanitari negli aeroporti anche alle stazioni ferroviarie. "Se ci sarà bisogno, siamo pronti", ha assicurato in un'intervista al Corriere della Sera. "In Italia abbiamo monitorato 511 mila persone in tre giorni e abbiamo trovato soltanto otto persone con la febbre, quindi siamo rassicurati", ha spiegato, "ma certo nel resto del mondo i casi aumentano e noi dobbiamo essere preparati". Borrelli ha difeso anche lo stop ai voli diretti con la Cina: "La nostra priorità è la salute dei cittadini e in questo modo la tuteliamo. Altri hanno fatto scelte diverse ma questo non ci condiziona, la guardia deve rimanere alta". "Io coordino gli aspetti tecnici, le scelte politiche competono ai ministri e al presidente del Consiglio. Posso assicurare che la nostra amicizia con la Cina rimane fortissima, ma si deve pensare alla sicurezza. E in ogni caso è la Farnesina a gestire i rapporti con Pechino". Intanto gli scanner per la misurazione della febbre sono stati predisposti anche nelle aree transiti degli aeroporti. "Chi staziona nelle aree intermedie sarà controllato. È anche questa una misura per fare stare tranquilli i cittadini", ha spiegato il capo della Protezione civile.

Allerta massima al porto di Genova, ma dalla Cina non partono più container

Anche le vie portuali sono sotto stretta sorveglianza delle autorità italiane. A Genova i controlli sono effettutati dalla sanità marittima come riferisce La Stampa, e in caso di emergenza arriva la task force da Roma.

I controlli risultano essere così più severi ma, nonostante ciò, le navi cargo non partono dalla Cina non tanto perchè si teme il contagio a bordo, ma perchè non ci sono container da spedire. Manca la merce da imbarcare portando a perdere in queste prime settimane il 5% dei volumi.