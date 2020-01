Coronavirus, Di Maio: "Volo con italiani rientrerà lunedì a Pratica di Mare"

Coronavirus: volo con italiani rientrerà lunedì a Pratica di Mare

Il volo militare con gli italiani evacuati da Wuhan atterrerà lunedì mattina a Pratica di Mare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

All'andata, ha aggiunto il ministro, il volo "trasporterà in Cina il materiale sanitario richiesto dalle autorità cinesi".

Coronavirus, Di Maio: "500 italiani chiedono di tornare dalla Cina"

"Circa 500 concittadini tra coloro che si trovano in Cina, ma non a Wuhan, hanno chiesto di rientrare in Italia e stanno facendo domande su come possono fare", visto il blocco aereo. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando alla stampa.

Di Maio: "Assisteremo cinesi che vogliono tornare a casa"

L'Italia assistera' i cittadini cinesi che vogliono rientrare in patria, dopo lostop ai voli da e per la Cina. Lo ha detto il ministro degli EsteriLuigi Di Maio in una conferenza stampa alla Farnesina.

Coronavirus: Di Maio, creata Unita' operativa speciale

"Abbiamo decisodi creare una Unita' Operativa speciale che si riunira' nelle prossimeore" per coordinare e gestire l'emergenza coronavirus, fornendo anchesupporto ai 500 cittadini italiani che si trovano attualmente in Cina edesiderano tornare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi DiMaio incontrando i giornalisti alla Farnesina. L'Unita' - ha spiegato ilministro - sara' sotto il coordinamento dell'Unita' di Crisi dellaFarnesina, con i ministeri della Salute, delle infrastrutture edell'Enac.