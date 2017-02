Così Renzi porterà l’Italia su Marte

Probabilmente Matteo Renzi tiene in poco conto il concetto di “gradualità”. Le cose più importanti si ottengono con gradualità. Cristiano Ronaldo non è di punto in bianco diventato uno dei più forti calciatori del mondo: ha giocato sui campetti, poi la trafila nelle giovanili, poi lo Sporting Lisbona, quindi il Manchester United e il Real Madrid. Concetto di gradualità, che per certi versi si accompagna a quello di prudenza. A maggior ragione ciò è da tener presente se di mezzo ci sono le persone: i giovani disoccupati, i giovani senza futuro che non possono avere figli, la gente che non ha lavoro e non arriva a fine mese.

Certo nessuno ha la bacchetta magica e in quasi tre anni di Governo alquanto è stato fatto, ma Renzi è stato bocciato al Referendum costituzionale, l’Italia cresce meno degli altri Paesi in Ue, subisce e non contrasta l’ immigrazione dall’Africa e dall’Asia e sarà probabilmente sottoposta a procedura di infrazione per debito dall’Ue.

Prima le cose fondamentali, poi il futuro. Tutti sono per il futuro, per i giovani.

Così sorprende quanto scrive sul suo blog Renzi, in visita in California alla Tesla, azienda di auto elettriche dove ha incontrato il fondatore, Elon Musk, definito “vulcanico”. Si accolga: non esistono persone “vulcaniche”, “istrioniche” ecc. ecc., al massimo esistono i geni, che sono rarissimi, anche se viviamo in un mondo in cui alcuni sono convinti che si possa diventare qualcosa di simile frequentando dei corsi…

Così Mattei Renzi: “Ho incontrato il vulcanico fondatore, Elon Musk (…). Difficile sintetizzare in breve i contenuti della chiacchierata. La scommessa sulle energie alternative per la mobilità, ma anche per la casa, il sogno di rendere possibile la vita su Marte, il super treno chiamato HyperLoop che sta facendo i primi esperimenti proprio in questi mesi, il design, l'Europa, la sostenibilità".

A ciò si aggiungano le affermazioni minimizzanti nei confronti della politica e di quello che fino a ieri era il maggior partito italiano, il Pd: "Mentre la politica italiana post-referendaria litiga su tutto o quasi, il mondo fuori continua a correre. (…) Mentre il Pd scrive le regole per il Congresso (…). Il futuro, prima o poi, torna. E allora facciamoci trovare pronti: anziché litigare sul niente, proviamo a imparare da chi sta costruendo il domani prima degli altri". Che cosa ne pensano i vari Gianni Cuperlo, Dario Franceschini, Matteo Orfini, Andrea Orlando?