Craxi, Alfano ad Hammamet: ragionamenti più pacati su politica e giustizia

Di Pietro Mancini

Giusta e significativa la presenza, oggi, ad Hammamet, del ministro degli Esteri, Alfano, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Craxi. A Bettino il Procuratore di Milano, Borrelli, in quel gennaio del 2000, tragico per il socialismo e la democrazia, negò le cure in Italia, che il leader del PSI aveva servito, come premier riformatore, molto dignitoso e fermo, con Reagan, la notte drammatica di Sigonella.



Per Bettino-che intrattenne rapporti politici, alterni, con un altro leader socialista, Giacomo Mancini, come Craxi, non amato (eufemismo) dalle "toghe de lotta" e dai comunisti-l'esilio in Tunisia e la morte furono, certamente, delle pene sproporzionate a qualsiasi responsabilità.



Sono vicino a Bobo e a Stefania e con loro condivido il rimpianto per la mancata ricomposizione delle forze progressiste che, nei primi anni 90, all'indomani del crollo del muro di Berlino, era, forse, possibile. Ma non fu tentata. Dopo tanti anni, come auspicò Re Giorgio Napolitano, scrivendo dal Quirinale alla vedova di Bettino, donna Anna, è giunto, finalmente, il tempo di fare dei ragionamenti molto pacati e fuori dai toni accesi sui rapporti, attuali e futuri, tra politica e magistratura.