Craxi, ultimo statista italiano. Beppe Grillo, sparata fuori luogo

Grillo non perde l’occasione di sparare idiozie a iosa; l’ultima l’ha sparata su Bettino Craxi, persona secondo lui così ignobile da non meritarsi l’intitolazione di una via a Milano. Vorrebbe invece, il comico comunista, intitolarla a Dario Fo, altro comunista. Non fa una grinza. Allora voglio dire che Craxi fu l’ultimo grande statista italiano. Politicamente il PSI fu un partito veramente riformista che tentò di dare una spinta all’Italia in balia di quel comunismo sovietico ormai al tramonto (e che Berlinguer non sapeva più gestire) e di quella DC ormai divisa e corrotta.

Craxi aveva una chiara visione dell’ idea europea che iniziava sempre più a prendere corpo; era un’idea socialista e non capitalistica, fatta di burocrati e strozzini. “Superamento del capitalismo significa eliminazione del ruolo egemone che i gruppi economici privati possono esercitare sulla vita della società. A questo scopo possono concorrere le istituzioni della democrazia politica, il compito conferito allo Stato di pianificare l'uso delle risorse nazionali secondo criteri di interesse nazionali” sosteneva Craxi ed ancora “il socialismo democratico rifiuta perciò il metodo della collettivizzazione burocratica che ha raggiunto risultati assai discutibili in termini di efficienza e che per la sua stessa natura si è dovuto far proteggere da regimi politici illiberali e totalitari”. E’ quello che è successo in Europa. Gruppi economici ed interessi nazionali hanno oppresso il popolo, che si è trovato più povero.

Con la gestione Craxi l’indebitamento pubblico aumentò in modo dissennato, sostengono i falsi liberisti. Sbagliato. Craxi capì che l’austerity non avrebbe risollevato il Paese dalla crisi finanziaria degli anni 80 bensì investimenti pubblici nelle infrastrutture; non il taglio degli stipendi e la precarizzazione bensì il sostegno ai redditi era la via di uscita. E così fece. “L'eurocomunismo è un po' come l'araba fenice: che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”, affermava. Parole profetiche, così come fu profetica la sua ultima intervista in cui esortava i politicanti italiani a farsi promotori per una revisione dei suicidi parametri di Maastricht. Nessuno degli attuali nostri politici corrotti si è mai battuto in tal senso. Craxi l’avrebbe fatto.

E riguardo il capitolo corruzione Craxi è passato alla storia come un ladro. Ebbene andiamo a vedere chi l’ha giudicato e quale rettitudine morale possa ora mostrare. Il nome di Di Pietro non vi ricorda nulla? E Davigo, presidente dell’ANM neppure? Nessuno si accorse allora che la magistratura era politicizzata e che questi effetti nefasti li stiamo vivendo soprattutto oggi, ovvero che l’accanimento dei magistrati contro coloro che reputano degli avversari politici si esprime non più con il codice penale o civile bensì con la violazione dei loro personali codici morali. La nascita della magistratura ideologizzata di sinistra nacque di fatto con il processo a Craxi dove si confuse il penale con la morale. I magistrati, dopo la sentenza di condanna a Craxi, iniziarono sempre più a mettere in campo una loro visione personale del Paese, parallela a quello dello Stato democratico. I magistrati milanesi, che allora si presentavano in aula baldanzosi, a petto all’infuori, chiome al vento, sostennero che Craxi si era intascato miliardi di tangenti. Ebbene non fu trovato un solo conto corrente né in Italia né all’estero. I suoi figli non mi sembra che siano diventati dei Paperoni. E le ville che Di Pietro cercava all’estero dove sono? Forse quella di Hammamet, una vecchia casa periferica ristrutturata? Sembra invece che l’ex magistrato in quanto a possedimenti immobiliari non se la passi così male.

In campo internazionale Craxi fu l’unico statista in grado di fronteggiare l’America a testa alta, come dimostrò a Sigonella non piegandosi ai diktat di Reagan e comunque nei rapporti con gli altri stati internazionali non si prostrò mai a leader che erano pezzi da novanta rispetto alle mezze tacche che circolano oggi.

La sua fuga davanti ai Robespierre forcaioli fu gesto giusto, come bene fece il premier tunisino a riconoscergli lo status di rifugiato politico, perché lo era veramente: “La mia libertà equivale alla mia vita” reca l’iscrizione sulla sua tomba nel cimitero cristiano di Hammamet, in Tunisia. Una tomba orientata verso l’Italia, Paese a cui restò sempre fedele fino alla fine, contrariamente ai nostri odierni pusillanimi politici.