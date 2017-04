Pd in crescita nel weekend delle primarie. Secondo l'ultima rilevazione targata Swg, il Partito Democratico sale in una settimana dal 28,8% al 29,2. In leggero calo il M5S, dal 27,5 al 27,3%. Sale ancora la Lega che sale dal 13,2 al 13,5%. In crescita anche Forza Italia (dall'11,1 all'11,5%). Fratelli d'Italia-An sale dal 4,5 al 4,6%. L'Area di Sinistra cala dal 7,3 al 7,2%. LA TABELLA