Crisi, Alfonsino Mei (IwBank): "I mercati vogliono le elezioni subito"

"Bisogna andare a votare il prima possibile perché i mercati sono la vera variabile delle crisi politiche. L'incertezza di governi tecnici o balneari provocherebbe secondo noi analisti solo ribassi se non veri e propri tonfi mentre la notizia del voto imminente spinge subito al rialzo le Borse e tiene basso lo spread. Votare prima possibile per avere al più presto un governo che governi e faccia quelle riforme strutturali tanto necessarie all'economia per far ripartire la locomotiva Italia".

Lo ha detto ad Affaritaliani.it Alfonsino Mei numero 2 din IwBank Private Investments‎ (gruppo Ubi) responsabile del wealth management e consigliere nazionale di Anasf (associazione nazionale delle banche d'affari). Mei è un grande conoscitore dei mercati già membro del consiglio di amministrazione di Enasarco ed ex Deutsche Bank.