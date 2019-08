Crisi, Boschi: "Superare liti con M5s, il Paese prima del Pd"

“Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo”. Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l’ex ministra per le Riforme del governo e Renzi e successivamente sottosegretario alla Presidenza del consiglio in quello guidato da Gentiloni, invita a superare “le liti con i 5Stelle” perché “il Paese ci sta più a cuore del Pd”. Ma sul fatto che il segretario del Pd, Zingaretti, abbia già detto che non ci sta a “scorciatoie”, ricordando poi che appena quindici giorni fa la direzione ha votato chiudendo la porta a possibilità di dialogo con i 5s e che l’insistere su questo potrebbe portare alla rottura del Pd, Boschi sostiene che “infatti non proponiamo un accordo con M5S ma un governo istituzionale con tutti”.