Crisi, Centinaio: "Dialogo con M5S? Non chiudo mai le porte sino in fondo"

Crisi: Centinaio, dialogo con 5s? Non chiudo mai porte sino in fondo

"Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..". Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, risponde cosi' a "Circo Massimo" su Radio Capital ad una domanda sulla possibilita' di 'ritessere la tela strappata con i 5 stelle'. "Noi con i colleghi del M5s ci siamo parlati in aula in queste ore - spiega Centinaio - e quello che dicono tanti colleghi parlamentari dei 5 stelle e' che piuttosto che andare con il Pd e con Renzi e' meglio tornare con la Lega con un nuovo contratto di governo...". In ogni caso, ribadisce il ministro, "il nostro obiettivo resta quello di andare al voto, perche' i 'no' erano diventati troppi e la situazione insostenibile. Noi per il bene della Lega potremmo anche restare a guardare Renzi e la Boschi che tornano al governo, ma poi c'e' il bene del Paese".

Crisi: Centinaio, sulla mozione di sfiducia decide Salvini

"La mozione di sfiducia in questo momento non la ritiriamo, poi decidera' Matteo Salvini, sara' lui a valutare l'opportunita'". A ribadirlo ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital e' Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. "Se Luigi Di maio vuole che la Lega ritiri la mozione - aggiunge Centinaio - prende in mano il telefono, chiama Matteo Salvini, si incontrano e decideranno insieme se e' il caso di proseguire questa iniziativa di governo".