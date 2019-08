Conte: il governo lavora, non sta in spiaggia. I tempi non li sceglie Salvini

Sono qui per "fornire i doverosi chiarimenti ai cittadini, più ampie spiegazioni" le fornirò "in ambito parlamentare". Lo ha detto Giuseppe Conte, in una dichiarazione a Palazzo Chigi.

Conte: "Non spetta a Salvini convocare le Camere e decidere i tempi della crisi"

"Leggo nella nota pubblicata dal ministro Salvini" che invita i parlamentari "a non perdere tempo" ma "non spetta al ministro dell'Interno convocare le Camere, non spetta al ministro dell'Interno decidere i tempi della crisi politica".

Conte: "Spetterà a Salvini spiegare i motivi della crisi"

"Spettera' a Salvini, nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo portano a interrompono bruscamente", l'esperienza di governo.

Conte: "Non permetterò passi narrativa esecutivo dei No. Questo governo ha lavorato tanto, non era in spiaggia"

"Non permetterò" che passi la "narrativa" che questo governo è stato "il governo dei 'no'", ha proseguito Conte, riferendosi alle accuse del leader della Lega. "Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia". Lo ha detto Giuseppe Conte, in una dichiarazione a Palazzo Chigi. L'allusione sembra essere al recentissimo periodo di vacanze di Matteo Salvini a Milano Marittima.