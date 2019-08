Crisi di governo, i sospiri di Rosato: "Provarci col M5s? Una grande fatica"

Crisi, Rosato (Pd): Governo con M5S una grande fatica, cambiare sistema elettorale

"Provare a fare un governo con i 5 Stelle è una grande sfida e una grande fatica per noi e per loro. Veniamo da storie diverse e da programmi divergenti in molti punti. Ma bisogna anteporre a tutto l’interesse del Paese. Ora comincerà un dialogo: loro hanno presentato 10 punti, noi 5 e lavoreremo per arrivare a una sintesi". Così il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) in un'intervista al Corriere della Sera. "Non siamo mai stati contro la diminuzione del numero dei parlamentari nell’ambito di una riforma costituzionale che renda più efficienti le istituzioni. Lavoreremo su questo con i 5 Stelle. È chiaro che poi sarà necessario ridisegnare i collegi e quindi modificare la legge elettorale", aggiunge.