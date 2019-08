Crisi di governo, Toninelli in vacanza in Grecia? O è un sosia?

Giorni caldi per il governo italiano, con la crisi in atto e le discussioni aperte tra Pd ed M5S (mentre la Lega di Salvini tende una mano a Di Maio cerca di ricucire lo strappo). Con Mattarella che ha concesso ai partiti tempo sino a martedì, quando ci sarà un nuovo giro di consultazioni.

Intanto spunta una foto di Danilo Toninelli in Grecia a Lefkada con la moglie e i bimbi. E intorno molti italiani, alcuni interessanti, altri 'disgustati'. Ma è davvero il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti? Sarà Toninelli o è un sosia? Verità o solo un'insinuazione maliziosa? E' il web bellezza in un tempo in cui tutti si improvvisano giornalisti...