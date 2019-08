Crisi, Fdi e Forza Italia: alle urne. Meloni: "Conte difende le poltrone M5S"

GOVERNO: MELONI, 'OBIETTIVO CONTE DIFENDERE POLTRONE M5S' - "Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l'obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle. Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall'articolo 1 della Costituzione. Andremo dal Presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d'Italia non c'è per nessun inciucio: chiediamo elezioni subito, perché dalle elezioni può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani". E' quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia MELONI.

Governo: La Russa, siamo a comiche finali, si torni al voto - "Siamo alle comiche finali. Speriamo che la parola torni al piu' presto agli italiani". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa intervenendo nell'Aula di Palazzo Madama dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Vi chiedo di dire pane al pane, vino al vino - ha continuato La Russa -. Lo capisce anche un bambino che si e' creato in questo Parlamento il partito di chi ha il terrore del voto. Non c'e' nessuna argomentazione che possa nascondere cio' che oggi unisce il M5s, il Pd e l'estrema sinistra: il terrore del responso elettorale".

Crisi, Bernini (FI): Andare nel modo più rapido possibile al voto - "Lei ha manifestato una serie di lamentele anche piuttosto intense. Tutto questo è successo nell'ultima settimana? Era a palazzo Chigi o sulla Luna?". Così la senatrice FI Annamaria Bernini parlando in aula al Senato. "Io sono assolutamente d'accordo con lei che vada evitato l'esercizio provvisorio, gli aumenti di tasse, i tagli lineari, ma non pensa che tutto il tempo che ci avete fatto perdere in questa crisi estiva abbia compromesso ulteriormente le possibilità degli italiani di essere difesi dal Parlamento? Bisogna andare nel modo più rapido possibile al voto. L'unico antidoto all'avanzare della crisi è andare alle elezioni". Sempre rivolgendosi a Conte, Bernini ha ricordato che "ha avuto più occasioni per dimettersi" e "mi pare che il suo discorso si rivolgesse solo a una parte del Senato, non vorrei pensasse a un Conte bis che sta cercando di creare in quest'aula".

Crisi: Mule' (FI), rimane bilancio fallimentare Governo - "Nel "governo che fu" oggi volano gli ultimi stracci, intrisi di livore e rancore. E' il finale gia' scritto, come Forza Italia avverti' fin da giugno 2018, quando l'esecutivo contronatura gialloverde avvio' il suo cammino. Le sciabolate grandemente tardive tra gli ex alleati, gli ipocriti colpi bassi personali nella seduta odierna in Senato non ci interessano: rimane solo il bilancio fallimentare del governo. Sara' solo un salutare bagno di democrazia attraverso elezioni il piu' presto possibile a poter rimediare ai disastri. La crescita zero, i venti di recessione, l'aumento dell'Iva si possono "curare" unicamente con una ricetta liberale che Forza Italia con il centrodestra unito e' pronta a mettere in pratica. Tutto il resto, a partire dal programma del Conte bis gia' declinato oggi in Senato dal premier dimissionario tutto a favore del Pd, appartiene al peggior poltronismo. E in questo i due promessi sposi giallorossi sono maestri". Lo afferma Giorgio Mule' di Forza Italia.