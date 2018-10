Crisi Forza Italia, Carfagna contro Toti: "Anziché lamentarsi ci dia una mano"

In seno a Forza Italia, come accade per ogni partito in crisi, volano i coltelli. E in questo caso la "lanciatrice" è la Vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna, personaggio di spicco di FI nonché popolarissima fra gli elettori.

La vittima degli strali dell'onorevole Carfagna è per la precisione il governatore della Liguria Giovanni Toti, reo di aver tuonato, in un'intervista del Corriere della Sera: "Forza Italia [è] un partito che organizza convention in cui i dirigenti applaudono se stessi e sono sempre di meno e sempre gli stess". Un'allusione, neanche tanto velata e ai più non sfuggita, alla recente convention organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano.

“Giovanni Toti si lamenta da tre anni ormai" ha replicato Mara Carfagna nella trasmissione 24Mattino in onda su Radio24, "ed è un peccato perché rappresenta una risorsa importante per Forza Italia, e io sostenni e favorii l’ingresso nel partito di Toti".

Poi, in cauda venenum, ha concluso: "E anziché lamentarsi avesse dato un contributo nei momenti più difficili, e questo lo è, probabilmente avremmo avuto due braccia in più, anche possenti con quella stazza”. Più che un plauso alla prestanza fisica del governatore ligure, la battuta della Carfagna è più da intendersi come una frecciata al peso di Giovanni Toti visibilmente lievitato negli ultimi tempi, pur mantenendo l'immagine florida del "ritratto della salute" che lo ha sempre caratterizzato. Critiche al partito, quelle del presidente della Liguria, e repliche piccate, quelle dell'onorevole Carfagna con riferimenti alla sfera personale, che non lasciano presagire nulla di buono per Forza Italia, compagine politica dilaniata da faide interne, vessata da sondaggi catastrofici e soprattutto oggetto di "OPA" (involontaria o meno) da parte dell'alleato/non alleato Matteo Salvini.