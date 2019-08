Crisi, Fratelli d'Italia: "Elezioni unica strada. Solo così governo stabile"

"Abbiamo ribadito una posizione già nota. Noi creiamo la minore suspence di tutti e ne faccio motivo di vanto, di rispetto nei confronti del popolo italiano. Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile e rispettoso dell'Italia". Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, dopo il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni del Presidente della Repubblica per la crisi di governo.

Consultazioni: Meloni, già sentito Salvini su alleanza FdI-Lega

"Ho sentito Salvini e penso che, se si andasse al voto, ci sarebbe una compagine tra FdI e Lega sicuramente, vedremo il ruolo di FI nelle prossime ore, e sarebbe maggioritaria nel Paese". Così Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dei giornalisti al Quirinale dopo le consultazioni.

Consultazioni: Meloni, solo voto rispetta Costituzione

"Le elezioni sono oggi l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi e del suo popolo e l’esito più rispettoso della Costituzione". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi al termine delle consultazioni al Quirinale. "Ma Mattarella - ha proseguito - si tocca costretto a vedere se c’è una maggioranza parlamentare per il governo e quella presente nell’articolo 1 della Costituzione per cui la sovranità appartiene al popolo. Per noi non è inevitabile avere un governo che ha la maggioranza in parlamento ma non tra i cittadini, perché lo considererei irrispettoso della democrazia. Non credo che padri costituenti pensassero che il Parlamento si può organizzare in modo da mandare al governo persone che se si votasse andrebbero a casa".

Consultazioni: Meloni, se nuovo governo incarico sia a centrodestra

"Se Mattarella scegliesse di valutare l’ipotesi di un mandato, bisognerebbe ripartire dalle elezioni 2018, affidando mandato a esponente di centrodestra. Altre soluzioni non ci sono e se intraprese sarebbero una ferita per la democrazia". Lo ha detto Giorgia Meloni.