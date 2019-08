Crisi? Giorgetti è in montagna. A 1.450 mt lontano da Roma. Esclusivo

Che fine ha fatto Giorgetti Giorgetti mentre a Roma succede il finimondo con l'ipotesi di crisi di governo e di elezioni anticipate? Proprio nel giorno della spaccatura M5S-Lega a Palazzo Madama sulla Tav Torino-Lione, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio era ben lontano dai cupi Palazzi del potere della Capitale. Mercoledì 7 agosto, infatti, Giorgetti era in montagna, precisamente a 1.450 metri, in Valchiavenna e nel bel mezzo di un forte temporale con pioggia abbondante e con il telefono che non prendeva. Anche oggi, giovedì 8 agosto, mentre il vicepremier Matteo Salvini incontra Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e studia le future mosse, GG, che da due giorni è in Valchiavenna, fa sapere che "qui resto". Insomma, il numero due della Lega assomiglia all'ex calciatore dell'Inter Alvaro Recoba. Mentre i nerazzurri vincono la Champions il Chino gioca nel giardino di Massimo Moratti. Una metafora che piace molto allo stesso Giorgetti, appassionato di sport e di calcio.