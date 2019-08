Crisi Governo, Bonfiglio Mariotti (Bluenext): "Sto con Salvini, voto subito"

Fra i grandi imprenditori che, in questi giorni convulsi dominati dalla Crisi di Governo, si sono schierati a favore del voto a breve, prende posizione anche Bonfiglio Mariotti, Amministratore Delegato di Bluenext, azienda informatica riminese con filiali a Catania e a Bergamo.

Mariotti è vieppiù Presidente di Assosoftware, associazione di categoria aderente a Confindustria, con 210 piccole, medie e grandi aziende associate, e un fatturato complessivo di sei miliardi e 23000 dipendenti, mentre la sua Bluenext ne vanta 150 nonché una sede avveniristica nel quartiere riminese delle Celle, nei pressi della Fiera di Rimini.

Anch'egli in esclusiva ad Affaritaliani.it si dichiara a favore di un ritorno a breve alle urne per "dare all'Italia un Governo forte, saldo, credibile, autorevole, in grado di ridare abbrivio all'impresa e all'Economia". E Bonfiglio Mariotti non ha dubbi sulla persona che egli vorrebbe presiedesse quel Governo. "Ritengo fermamente che Matteo Salvini sia l'uomo giusto per guidare questo Paese assieme alla Lega, unico vero partito presente in Italia in questo momento. Partito che non ha mai cambiato idea sulla propria visione dello Stato, sempre coerente con i propri principi fondamentali, senza correnti".

E ancora: "osservo che l'unico leader politico ad avere l'esatta percezione delle vere esigenze degli italiani sia Matteo Salvini, venuto a visitare la mia azienda qualche anno fa e dimostratosi da sempre dalla parte dello sviluppo economico del nostro Paese, e delle potenzialità del Made in Italy nel mondo. Made in Italy che comprende anche il settore informatico, che vanta tante eccellenze e che andrebbe sostenuto con un più significativo slancio da parte dello Stato".

Anche riguardo alla crisi istituzionale, Bonfiglio Mariotti ha idee chiarissime: "L'Esecutivo Lega-M5s si è formato lo scorso anno in quanto unica alternativa a una situazione di stallo uscita dal voto, un compromesso fondato sull'accordo di due forze politiche antitetiche che ha mostrato ben presto la propria debolezza. Ora i rapporti di forza nel Paese sono mutati, e sono fermamente convinto - come del resto lo è Matteo Salvini - che sia necessario tornare in tempi brevissimi a chiedere il parere degli italiani. Anche perché eventuali alleanze dissennate nate nei corridoi di Palazzo per evitare il voto sarebbero una soluzione ancor peggiore".

Bonfiglio Mariotti, vicino al mondo del volontariato, e fautore di una società attenta alle esigenze dei più deboli (la sua Bluenext segue scrupolosamente un codice etico istituito cinque anni fa), conclude: "Salvini ha dimostrato di essere uno statista e di andare sempre avanti per la sua strada malgrado gli attacchi inflittigli a destra e a manca, mantenendo la "barra dritta", per usare il gergo nautico che ben conosco essendo vicepresidente del Club Nautico di Rimini. Prerogativa di un capitano di cui ci si può fidare."