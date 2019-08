Crisi, Renzi: Nuovo governo non è colpo di Stato, aprire crisi? Colpo di sole

Crisi: Renzi ribadisce, serve governo per evitare aumento Iva

"C'è da evitare l'aumento dell'Iva e serve un governo". Lo ha ribadito Matteo Renzi in Aula al Senato.

Crisi: Renzi a Salvini, governo con 17% ma avete fallito

Avete "fatto un governo con il 17% e non con il 51%, ma il governo ha fallito" e lo ha fatto "anche per responsabilità sua". Lo ha detto Matteo Renzi rivolgendosi in Aula a Matteo Salvini

Crisi: Renzi sfida Salvini in aula. Lui risponde 'anche domani'

"Anche domani!". Matteo Salvini risponde dall'altro lato dell'emiciclo di Palazzo Madama, a Matteo Renzi che rilancia la sfida alla Lega: "noi non abbiamo paura di confrontarci con le urne - ha detto Renzi - anche nel collegio di Bibbiano'. Salvini ha risposto ancora "Siamo pronti'.

Crisi: Renzi a Salvini, chiarisca su presunti fondi russi

"Salvini chiarisca su" presunti fondi russi alla Lega, "quereli Savoini". Lo ha detto Matteo Renzi a Matteo Salvini.

Crisi: Renzi, nuovo governo non è colpo di Stato

"Non è un colpo di Stato un nuovo governo ma aprire una crisi è un colpo di sole". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato. "Non siamo in spiaggia al Papeete", ha aggiunto rivolgendosi a Salvini.

Migranti, Renzi a Salvini: "Se credi in Vangelo, leggi Matteo e autorizza sbarco"

"Io rispetto la sua fede religiosa che condiviso anche se con accenti diversi e allora legga il Vangelo, ovviamente secondo Matteo, quando dice 'avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare'. Se crede in quei valori faccia sbarcare quelle persone che sono ferme, ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa". Lo dice Matteo Renzi rivolto a Matteo Salvini nell'aula del Senato.

Crisi: Renzi a Conte, servito Paese ma dati economici disastrosi

"Avete servito il paese ma i vostri dati economici sono un disastro". Lo ha detto Matteo Renzi in Aula al Senato.

Crisi: Renzi a Conte, non apprezzata firma su decreto Sicurezza

"Non abbiamo apprezzato sua firma sul decreto Sicurezza". Lo ha detto Matteo Renzi a Giuseppe Conte, citando alcuni esempi di intolleranza e razzismo in Italia, "clima da Alabama del 1950". "Non lo abbiamno creato noi questo clima di odio".

Crisi: Renzi, facile sorridere per spettacolo ma serve serietà

"Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone a tutti un surplus di serietà. lei oggi presidente del Consiglio si dimette, tutta Europa ci guarda e ci dice che l'esperimento populista funziona bene in campagna elettorale, un pò meno al governo". Lo ha detto Matteo Renzi in Aula al Senato.

Governo, Renzi: "Vi salutiamo e vi ringraziamo, senza ironie"

"Dicevate, con questa opposizione governeremo 30 anni, avete governato per 14 mesi e, nel salutarvi e

nel ringraziarvi senza ironie per il servizio che avete svolto, ricordo" che "i vostri risultati economici sono un fallimento". Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato.