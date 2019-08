Crisi, il calendario consultazioni. Taglio parlamentari, dibattito congelato

Crisi, il calendario delle consultazioni al Quirinale



Da oggi alle 16 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà il suo studio alla Vetrata al Quirinale per accogliere i presidenti delle Camere e i gruppi parlamentari per le consultazioni, dopo che con le dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio si è ufficialmente aperta la crisi di governo. Ecco di seguito il calendario delle consultazioni: - Mercoledi' 21 agosto 2019 Il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verra' sentito telefonicamente. ORE 16.00: Presidente del Senato della Repubblica: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati ORE 16.45: Presidente della Camera dei deputati: On. Dott. Roberto Fico ORE 17.30: gruppo parlamentare "Per le autonomie (Svp-patt,uv)" del Senato della Repubblica ORE 18.00: gruppo parlamentare Misto del Senato della Repubblica ORE 18.30: Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati ORE 19.00: gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della CAMERA dei deputati - Giovedi' 22 agosto 2019 ORE 10.00: Gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della repubblica e della Camera dei deputati ORE 11.00: Gruppi parlamentari "Partito democratico" del Senato della repubblica e della Camera dei deputati ORE 12.00: Gruppi parlamentari "Forza Italia - Berlusconi presidente" del Senato della repubblica e della Camera dei deputati ORE 16.00: Gruppi parlamentari "Lega-Salvini premier" del Senato della repubblica e della Camera dei deputati ORE 17.00: Gruppi parlamentari "Movimento 5 stelle" del Senato della repubblica e della Camera dei deputati.



Crisi: capigruppo Camera, congelato dibattito taglio parlamentari





Stante la crisi di governo, non si voterà nell'Aula della Camera la riforma costituzionale del taglio del numero dei parlamentari. E' quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. La riforma era stata calendarizzata per domani. La votazione è stata trasformata in un dibattito sul tema, congelato a data da stabilirsi, all'esito degli sviluppi che seguiranno le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.