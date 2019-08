Crisi, la fine del governo Lega M5s vista dai giornali di tutto il mondo

Crisi: le dimissioni di Conte sui principali siti del mondo

La notizia delle dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono rimbalzate sui principali siti del mondo, a partire dai quotidiani europei che la mettono in apertura. In Francia, Le Monde dedica spazio alla crisi di governo italiana, titolando "In Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia le dimissioni. Questa decisione arriva dopo diverse settimane di crisi politica innescata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini (Lega, estrema destra), e segna la fine di quattordici mesi di convivenza tra Lega e M5S". Le Figaro mette l'accento sul "discorso accusatorio contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini davanti al Senato", riferendo delle dimissioni ufficiali di Conte in serata.

Anche la Bbc sottolinea "il violento attacco" contro Salvini: "Le dimissioni di Conte arrivano con l'accusa al partner della coalizione di essere stato 'irresponsabile'". Il Guardian titola "Il primo ministro italiano si dimette con un attacco all'opportunista Salvini"; "Giuseppe Conte afferma in Senato che il leader di estrema destra ha scatenato una crisi politica per servire i suoi interessi", continua. Spazio anche sui giornali spagnoli: "Conte si dimette da primo ministro italiano e accusa Salvini. 'La crisi in atto mina l'azione di questo governo che si ferma qui', ha dichiarato Conte in Senato", si legge su El Pais, mentre per El Mundo "Conte si dimette e porta l'Italia in un futuro incerto".

La notizia è in primo piano anche negli Usa con la Cnn che riporta l'accusa di Conte nei confronti di Salvini di essere stato "irresponsabile", e più sotto in un'editoriale si spiega perché il leader della Lega voglia andare al voto. "Il primo ministro italiano si dimette, dichiarando finita la coalizione", scrive il Wall Street Journal mentre il Time mette l'accento sul "Perché le dimissioni del presidente del Consiglio potrebbero spegnere le ambizioni di Matteo Salvini".

Il New York Times descrive le dimissioni del primo ministro Giuseppe Conte dopo 445 giorni di governo come il "passaggio dal caos all'incertezza", con il rischio di un Paese che rimanga ancor piu' isolato dall'Europa, a partire dalla debole crescita economica, e i timori per la tenuta delle sue istituzioni finanziarie. Non molto diversa l'analisi del Wall Street Journal, secondo cui il collasso del governo giallo-verde d'Europa puo' gettare un Paese economicamente fragile come l'Italia in una crisi ancor piu' profonda, con la possibilita' - si sottolinea - che nel caso di nuove elezioni possa prevalere la destra populista. Il quotidiano di Wall Street sottolinea quindi come l'Italia sia in prima linea in Europa nella guerra in atto tra i partiti tradizionali da una parte e le forze antiestablishment, nazionaliste e di estrema destra dall'altra, con un elettorato sempre piu' volatile. Anche il Financial Times edizione Usa sottolinea come la posta in gioco in Italia sia altissima e vada al di la' del nostro Paese.