Crisi, Renzi: "Crolla il sogno dei populisti. Per noi non chiedo poltrone"

Crisi, Renzi: "Oggi crolla il sogno dei populisti, hanno perso"

"Oggi crolla il sogno populista italiano. Tutta Europa prende atto che i populisti funzionano in campagna elettorale, falliscono al Governo. In 14 mesi hanno azzerato la crescita, isolato l’Italia, creato un clima d’odio. Hanno perso". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Matteo Renzi.

Crisi, Renzi: "Non chiedo poltrone, nessuno di noi nel governo"

"Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benchè minima poltrona, anche quella di commissario". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi intervistato su Radio24.

Renzi, Conte e Salvini incapaci di gestire dossier in Europa

"L'Italia non tocca piu' palla in Europa, e dico purtroppo. E aggiungo che e' un pessimo campanello d'allarme anche la crisi della Germania. Ma sia Conte che Salvini sono incapaci di gestire alcun dossier a livello europeo". Lo ha sottolineato il senatore dem Matteo Renzi intervistato questa mattina da Radio 24.

GOVERNO: RENZI, 'AL TAVOLO CON DI MAIO? PER FORTUNA TOCCHERA' A ZINGARETTI'

"Sedersi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole spetta a Zingaretti farlo. Io quando ero presidente del consiglio mi sono seduto al tavolo con Di Maio per parlare di elegge elettorale, l'ho fatto con Salvini, con la Meloni, con Berlusconi. Quando Di Maio dice 'mai al tavolo con Renzi' io sono perfettamente d'accordo con lui. Se il tavolo ci sarà lo faranno Di Maio e Zingaretti per me, ripeto, è evitare l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi, ospite a "Ma cos'è questa estate" su Radio 24.