Crisi, Salvini: "Governo tutti dentro 'contro' me che senso ha?"

Crisi: Salvini, un governo deve essere forte, non contro di me

"Che senso ha un governo 'contro' Salvini con tutti dentro? Un governo deve essere forte, per poter fare". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini intervistato su Radio24.

Crisi, Salvini: "Ascolto se voglia andare avanti, alternativa è voto"

"Cosa faremo oggi? Ascolteremo, prima di tutto. Vedremo, dopo questi 10 giorni, che voglia di andare avanti ci sarà. Vedremo se qualcuno ha fatto accordi, se qualcuno vuole governare e vuole fare. L’alternativa? Il voto". Lo scrive il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter.

Crisi: Salvini, governo M5s-Pd chi rappresenterebbe?

"Un governo Pd-5Stelle chi rappresenterebbe?". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato su Radio24.

Governo, Salvini: aumento Iva una balla di Renzi

"L'aumento dell'Iva se si va al voto ad ottobre è una balla, un alibi per non lasciare le poltrone. L'Iva scatterebbe dal 1* gennaio se non si fa manovra economica. Se si torna al voto in autunno di manovre se ne fanno due. Ma questo Renzi non lo sa". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Radio24.

Migranti: Salvini, italiani hanno apprezzato mia gestione sicurezza

"L'Italia non è più il campo profughi d’Europa. Penso che gli italiani abbiano apprezzato la mia gestione della sicurezza. Anche in queste ore con il caso della nave spagnola con i finti malati e i finti minori che si sta preparando per partire per Spagna". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato su Radio 24.

Crisi: Salvini, giù tasse e più investimenti o che governiamo a fare?

"Noi della Lega abbiamo ben chiara in testa manovra economica da 50 miliardi. Prima di tutto? Abbassare le tasse. Rilanciare l’economia, energie, investimenti! Altrimenti cosa stiamo al governo a fare?". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salviniintervistato su Radio24.

Crisi: Salvini, quota 100 dà dignità, reddito cittadinanza crea lavoro?

"Mentre quota 100 è provato che stia restituendo dignità a tanti, e posti ai giovani, sul reddito di cittadinanza un conto è se crea lavoro, un conto è se lo toglie". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato da Radio24.

Crisi: Salvini, ritiro ministri? Dipende da discorso Conte

"Aspettiamo che parli Conte, poi vediamo. La mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato su Radio 24 interpellato in merito al possibile ritiro dei ministri della Lega dal governo.

Crisi: Salvini, oggi interverrò in Senato

"Interverrò in Senato oggi". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salviniintervistato su Radio24.