Crisi, Salvini: "Il 20 sfiduceremo Conte. Rdc? Incentivo al lavoro nero"

Crisi, Salvini: "Il 20 sfiduceremo Conte. No governi strani ma voto"

“Il 20 agosto sfiduceremo il Premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è", ha aggiunto il ministro dell'Interno.

Reddito, Salvini: "Si sta trasformando in incentivo al lavoro nero"

"In tante realtà, soprattutto del Sud" il reddito di cittadinanza "si sta trasformando in incentivo in lavoro nero. Lo cancello? No, ma sono situazioni che vanno monitorate. Preferisco crescita e sviluppo all'assistenza". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl 102.5.

Crisi, Salvini: "Mai parlerò male di Di Maio"

"Di Di Maio non riuscirò mai a parlare male, abbiamo lavorato bene e intensamente per tanti mesi, ma poi sono iniziati i no. Ma se in una coppia passi più tempo a litigare...". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Quanto a Renzi, gli italiani hanno avuto già modo di provarlo come presidente del consiglio”, ha concluso il leader leghista.

Crisi: Salvini, con elezioni nessun aumento dell'Iva

"Con le elezioni a ottobre o novembre non c'è in ballo nessun aumento dell'Iva. Entrerebbe in vigore dal primo gennaio 2020, il governo avrebbe tutto il tempo per fare una manovra senza aumentare l'Iva". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl102.5.