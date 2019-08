Crisi, Salvini: "Conte bis? Sarebbe Monti bis. Dietro ci sono Merkel-Macron"

"Più che un Conte bis sarebbe un Monti bis perchè porterebbe al governo gli sconfitti". Così Matteo Salvini in diretta Facebook.

Crisi: Salvini, M5s-Pd divisi su poltrone, sembrano De Mita-Fanfani

"State perdendo giorni non trovate l'accordo sui ministeri, non su progetti, ma sulle poltrone. Sembra di tornare indietro ai tempi di De Mita e Fanfani". Così Matteo Salvini rivolgendosi a M5s e Pd, in diretta Facebook.

Crisi: Salvini, Conte preparava mosse da tempo su suggerimento Macron

Salvini, Conte come Monti, dietro di lui Merkel-Macron

