Crisi: Tuci, Presidente Imprenditori Ippici: "Subito al voto, sto con Salvini"

Nei giorni convulsi della crisi di Governo, Matteo Salvini riceve l'appoggio di molti grandi imprenditori italiani, e in esclusiva per Affaritaliani.it, anche il Presidente degli Imprenditori Ippici, Enrico Tuci, esprime il suo sostegno per il leader del Carroccio auspicando un ritorno alle urne entro tempi brevi.

Tuci è allevatore di successo, titolare dell'Azienda Agricola Trebisonda e forte delle vittorie internazionali, anche recenti, del "suo" Ringostarr Treb sulle piste più importanti d'Europa, palmares che conferma il potenziale economico dell'allevamento italiano del Trotto.

Il Presidente degli Imprenditori Ippici, sostenuto dalle più importanti aziende del settore per una riforma strutturale, prima costruita trasversalmente in Parlamento nell'ambito della Delega Fiscale e poi prevista dal Collegato Agricolo, auspica oggi un Governo che cambi le cose senza scendere a compromessi.

"Dico no" dichiara ad Affari, "a governi tecnici e governicchi nati nei corridoi dei palazzi istituzionali, e confido in un Esecutivo che sappia dialogare direttamente con le aziende, con gli imprenditori del settore e con gli allevatori".

Alla domanda se crede in Matteo Salvini, Enrico Tuci rinnova il suo appoggio alla Lega e al leader del Carroccio, confidando che "si torni al voto al più presto senza perdersi nelle consuete lungaggini burocratiche e politiche, per ridare la parola ai cittadini". "Credo fermamente" aggiunge, "che l'Italia abbia bisogno in questo momento di un Governo forte capitanato da Matteo Salvini e che quest'ultimo, una volta divenuto Primo Ministro possa mettere mano assieme al futuro Ministro dell'Agricoltura alla riforma del settore ippico. Settore di strategica importanza per l'Economia italiana e che, da troppi anni, vede le sue immense potenzialità non sfruttate appieno dalle Istituzioni. Mi auguro davvero che, con un nuovo Governo presieduto da Salvini, le cose finalmente possano cambiare. Un cambiamento che sarebbe un toccasana per il settore e di conseguenza anche per l'Italia".