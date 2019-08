Ue all'Italia: "Importante rispettare scadenza della nomina del commissario"

“E' importanti che gli Stati membri rispettino la scadenza di fine agosto” sulla nomina dei commissari europei. Lo ha detto la portavoce della Commissione, Natasha Bertaud, rispondendo a una domanda sulle conseguenze per l'Italia in caso di ritardo nella nomina del suo commissario. La scadenza fissata dal Consiglio dell'Ue è il 26 agosto.



Il Consiglio dell'Ue ha chiesto ai governi nazionali “di presentare candidati per la Commissione entro il 26 agosto. Successivamente il presidente eletto intervisterà i candidati e poi proporrà la sua squadra e i portagli”, ha ricordato la portavoce. Quella del 26 agosto “non non è una scadenza legale, ma si deve tenere a mente che il Parlamento europeo vuole tenere le audizioni (dei candidati commissari) in settembre-ottobre” per permettere l'entrata in funzione dell'esecutivo presieduto da Ursula von der Leyen il 1 novembre. Per questa ragione “è importante che gli Stati membri rispettino la scadenza di fine agosto”.