Crollo di Macron nei sondaggi sulla fiducia

Il voto di fiducia del Presidente della Repubblica francese Macron ha registrato un calo di 5 punti nel barometro Elabe per "Les Echos" a novembre. La vaghezza della riforma delle pensioni mina la fiducia dei francesi, mentre il capo dello stato ha mantenuto il 33% delle opinioni favorevoli dopo un avvio positivo. Edouard Philippe segue il movimento.

Secondo il barometro Elabe per "Les Echos" e Radio Classique, il livello di fiducia del presidente della Repubblica francese ha registrato un forte calo a novembre. Ha perso 5 punti per scendere al 28%, tornando al suo livello lo scorso agosto e stirando allo stesso tempo al di sotto del segno simbolico del 30%.

La percentuale di intervistati che "non si fidano affatto" di Emmanuel Macron sale da 4 punti al 36%. In totale, quasi due francesi su tre (65%, 5 punti in più) non si fidano di lui: Emmanuel Macron rimane un presidente in gran parte impopolare.

Indagine condotta il 5 e 6 novembre 2019, con un campione di 1.002 persone, secondo il metodo delle quote.