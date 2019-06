Pd, Speranza: "Abbassi la diga col M5s"

"Perché non si riprende in Parlamento la carta dei diritti della Cgil? O perché non approvano la proposta di legge sulla sicurezza sul lavoro di Articolo 1 che è una vera emergenza nazionale?''. Lo dice il segretario di Articolo uno Roberto Spranza, in un'intervista al 'Fatto quotidiano' in cui spinge il Pd ad ''abbassare la diga con i 5 stelle''. ''Bisogna dialogare e costruire un fronte alternativo'', dichiara Speranza sottolineando: "No a giochi di Palazzo, sì a una svolta che rimetta al centro la questione sociale''.